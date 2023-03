Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył, że czołgi K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. W lipcu ubiegłego roku podpisano umowę południowokoreańskim Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL z pojazdami towarzyszącymi.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Tomasz Waszczuk / PAP

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył w czwartek wizytę w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie spotkał się z kadrą kierowniczą i pracownikami. Podczas wystąpienia podkreślał, że mijający tydzień przynosi dobre informacje dla polskiego wojska i polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Tu w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych Poznań czołgi K2 będą serwisowane, będą remontowane i będą produkowane. To jest dobra informacja dla Poznania, Wielkopolski; to są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie tych miejsc pracy, które zostały w WZM stworzone - mówił wicepremier.

W lipcu ubiegłego roku zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL z pojazdami towarzyszącymi, tj. wozami zabezpieczenia technicznego, wsparcia inżynieryjnego i mostami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami wykorzystującymi polskie rozwiązania, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym.