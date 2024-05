Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś na drodze krajowej nr 10 w okolicach Starej Łubianki, w województwie wielkopolskim. Na odcinku pomiędzy Wałczem a Piłą z drogi wypadła ciężarówka. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wielkopolskie. Wyciągania ciężarówki z rowu, czasowo zablokowana dk nr 10 / Pan Adrian / Gorąca Linia RMF FM

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Doszło do niego ok. godz. 14 w okolicach Starej Łubianki. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, ciężarówka wjechała tam do rowu.

Widzę, że naczepa jest już nieodwracalnie uszkodzona - relacjonował kierowca ciężarówki w rozmowie z RMF FM.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Droga krajowa nr 10 w okolicach Starej Łubianki była przez pewien czas zablokowana.

Drogowcy musieli wyciągnąć z rowu uszkodzony pojazd.

Ciężarówka w rowie. Były utrudnienia na krajowej "10" Pan Adrian / Gorąca Linia RMF FM