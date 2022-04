Teatr Polski w Poznaniu ogłasza casting dla dzieci do spektaklu "Ulisses" Jamesa Joyce'a. Spektakl wyreżyseruje Maja Kleczewska.

/ Materiały prasowe

10 maja o godz. 17.00 odbędzie się casting dla dzieci do spektaklu "Ulisses" w Teatrze Polskim w Poznaniu. Poszukiwane są dziewczynki i chłopcy w wieku 8-11 lat (wzrost do 140 cm) do ról sierot Erinu oraz chłopca z ciemnymi włosami w wieku 8-11 lat (wzrost do 140 cm) do roli Rudy'ego - syna głównego bohatera.

Spektakl wyreżyseruje Maja Kleczewska.

Na casting zaproszone tylko osoby z Poznania i okolic - ze względu na czas prób i przedstawień. Dzieci muszą być dyspozycyjne w godzinach popołudniowych, w dniach 10-19 czerwca 2022 r.

Wszyscy zainteresowani powinny przesłać zgłoszenie drogą mailową. Z nadesłanych zgłoszeń reżyserka Maja Kleczewska wybierze dzieci, które wezmą udział w castingu.

Zgłoszenia na adres: andrzej.blazewicz@teatr-polski.pl. W tytule maila trzeba wpisać: Ulisses - casting.

Szczegóły znaleźć można na stronie www.teatr-polski.pl