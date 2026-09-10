Byki stratowały właściciela gospodarstwa w Wielkopolsce

RMF24

Na terenie gospodarstwa rolnego w wielkopolskiej Sarbii doszło do tragedii. Byki stratowały 61-letniego mężczyznę - informuje policja.

Zgłoszenie o zdarzeniu na terenie gospodarstwa rolnego w Sarbii (pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie) wpłynęło na numer alarmowy 112 przed godz. 10:00 w czwartek.

Wynikało z niego, 61-letni mężczyzna został poturbowany przez byki. Poszkodowany nie dawał oznak życia.

Na miejsce skierowano służby, które potwierdziły zgon mężczyzny.

Z pierwszych informacji wynika, że 61-letni właściciel gospodarstwa podczas prac przy bykach został przez nie stratowany - przekazał w rozmowie z TVN24 st. asp. Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Ciało mężczyzny znalazł jego krewny. Finalnie prokurator odstąpił od przeprowadzenia czynności procesowych oraz sekcji zwłok, a ciało zostało wydane rodzinie.