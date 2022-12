Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymuje deklarację z 2021 r., że będzie współfinansować budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – podał resort.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Muzeum powstanie na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. Jest szansa, by budowa ruszyła w połowie 2023 r. Według obecnych szacunków inwestycja będzie kosztować przeszło 376 mln zł.

Z początkiem przyszłego roku wielkopolski samorząd przejmie od samorządu Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, któremu podlega Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Miasta nie stać było na sfinansowanie budowy nowej siedziby placówki, dlatego samorządy zdecydowały o wzajemnym przekazaniu instytucji kultury.

"Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że podtrzymuje deklarację z 2021 r. o partycypowaniu w kosztach realizacji projektu budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Rozmowy z samorządem województwa o współprowadzeniu Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, którego oddziałem jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego, zostaną podjęte niezwłocznie po zakończeniu procedury przekazania przez Miasto Poznań ww. muzeum Województwu Wielkopolskiemu" - poinformował w czwartek resort kultury.

Jak podkreślono MKiDN oczekuje na zakończenie tego procesu, który "wpłynął na opóźnienie w realizacji tej ważnej inwestycji".

"Do czasu zakończenia przekształceń organizacyjnych organizatorem Muzeum - mimo medialnych deklaracji samorządu - pozostaje miasto Poznań i to ono może występować do MKiDN z wnioskiem o współprowadzenie instytucji. Miasto jednak do tej pory z takim wnioskiem nie wystąpiło" - podało MKiDN.

Marszałek wielkopolski Marek Woźniak informował PAP, że samorząd regionu będzie w stanie rozpocząć inwestycję niezależnie od zewnętrznego finansowania; władze województwa będą zabiegać o wsparcie budowy ze środków zewnętrznych. W przyszłorocznym projekcie budżetu wielkopolskiego samorządu na budowę muzeum przewidziano 12 mln zł. Według obecnych szacunków łączne nakłady na nową siedzibę wyniosą do 2026 roku przeszło 376 mln zł.

"Straciliśmy rok"

W ostatnich dniach politycy PiS alarmowali, że do tej pory nie podpisana została umowa z resortem kultury ws. wsparcia budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Szef poznańskich struktur PiS, poseł Bartłomiej Wróblewski mówił w poniedziałek, że rząd zadeklarował wsparcie budowy nowej siedziby muzeum w wysokości 60 proc. kosztów. Na zeszły rok było to 180 mln zł. Chcielibyśmy, żeby budowa rozpoczęła się jak najszybciej. Wszystkim nam w Wielkopolsce na tym zależy - podkreślił.

Posłanka Jadwiga Emilewicz wskazała, że minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński "wielokrotnie deklarował chęć wsparcia budowy nowej siedziby muzeum". Niestety, straciliśmy rok. Ten miniony rok mógł być rokiem podpisania umowy z ministerstwem, współprowadzenia tej instytucji i realnego otwarcia przetargu na budowę - powiedziała.

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania Justyna Makowska zaznaczyła w odpowiedzi na pytanie PAP, że w lutym prezydent Poznania i marszałek województwa wielkopolskiego podjęli decyzję o przekazaniu Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości samorządowi regionu. Wskazała, że od 1 stycznia 2023 r. to samorząd regionu, jako nowy podmiot odpowiedzialny za placówkę, będzie uprawniony do przystąpienia do rozmów z resortem kultury na temat współfinansowania budowy muzeum i będzie stroną zawieranej w tej sprawie umowy.

"Nie zamierzamy przed nikim klękać"

Marszałek Marek Woźniak zaznaczył po konferencji PiS, że samorząd regionu był gotowy przystąpić do porozumienia z rządem w sprawie dofinansowania budowy muzeum. Na moje pisma skierowane do ministra, do dziś nie otrzymałem odpowiedzi - podkreślił.

Mogę tylko domniemywać, że minister czeka na formalne przejęcie ten instytucji kultury przez nas, co nastąpi już na początku przyszłego roku. Po podpisaniu umowy z miastem Poznań, co planujemy zrobić 27 grudnia tego roku, jeszcze raz wystosujemy odpowiednie pismo do ministerstwa - zapewnił. Dodał, że według samorządu województwa, inwestycja, ze względu na swój narodowy charakter, powinna mieć współfinansowanie rządowe.

Dlatego będziemy o nie prosić. Mimo wszystko możemy sobie poradzić bez tej dotacji, ponieważ nie zamierzamy przed nikim klękać. Zarzuty dotyczące "straconego roku" to dla mnie forma politycznego teatru ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Politycy tej partii doskonale wiedzą, że w przyszłym roku rozpoczniemy budowę muzeum i mamy na ten cel zabezpieczone pieniądze w budżecie województwa. Uważałem i uważam, że powstanie wielkopolskie to wspólna sprawa, dlatego żenuje mnie próba upolityczniania historii - zaznaczył marszałek.

Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Celem budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji. Zakończenie budowy i zaproszenie pierwszych gości do nowej siedziby placówki planowane jest na grudzień 2026 r.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.