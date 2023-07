Trwa usuwanie skutków awarii miejskiego systemu informatycznego w Poznaniu. W poniedziałek 10 czerwca mieszkańcy nie mieli możliwości skorzystania ze stron miejskich oraz wykonania podstawowych operacji w ramach informatycznego systemu. Nie działały m.in. serwery internetowego naboru do szkół. Jak przekazuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), nie był to atak hakerski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

PCSS to centrum naukowo-badawcze przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. W poniedziałek rano jego systemy techniczne doznały rozległej awarii. Efektem był brak dostępu do wielu usług w ramach Centrum Danych. Awaria wywołała uruchomienie automatycznego systemu zabezpieczeń.

Jak przekazuje urząd miasta oraz PCSS, przestała działać m.in. część miejskich stron oraz i system nabór, co uniemożliwiło wielu rodzicom zapisanie dzieci do szkół średnich. Nabór do szkół nie mógł zostać przedłużony. Zmiana terminów rekrutacji określonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nie była rozważana.

Nie działały również wewnętrzne systemy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Awaria miała charakter losowy i nie była efektem działania osób trzecich - przekazało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Trwa przywracanie wszystkich funkcji miejskiego systemu informatycznego. W najbliższym czasie mogą wystąpić jednak krótkie przerwy w działaniu niektórych usług i serwisów.