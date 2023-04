W Ostrorogu niedaleko Szamotuł ciężarówka uderzyła w dom jednorodzinny. Wewnątrz nie było nikogo, więc nikt nie został poszkodowany - przekazała RMF24 asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

/ Gorąca Linia RMF FM

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-latek kierujący ciężarówką marki Tatra nie zabezpieczył samochodu podczas załadunku, auto stoczyło się i uderzyło w dom.

Budynek został uszkodzony, a wezwany na miejsce inspektor nadzoru budowlanego ocenił, że do czasu usunięcia zniszczeń nie nadaje się on do użytku.

Na miejscu wciąż pracują policjanci i strażacy.

25-latek został ukarany mandatem za niezabezpieczenie pojazdu oraz jego zły stan techniczny. Koszty usunięcia szkód właściciel domu będzie mógł pokryć z ubezpieczenia samochodu - poinformował asp. Chuda.