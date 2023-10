Historii zagłady Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego poświęcona będzie sesja edukacyjna online, którą przygotowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Odbędzie się 30 października - zakomunikowało Muzeum Auschwitz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Placówka podała, że sesję zainauguruje wykład dr Aleksandry Namysło z IPN, w którym przybliży on losy społeczności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim podczas niemieckiej okupacji. Dr Igor Bartosik opowie o historii na przykładzie rodziny Mandelbaumów.

Adam Szydłowski z Fundacji Centrum Kultury Żydowskiej zaprezentuje Pamiętnik Rutki Laskier, żydowskiej dziewczynki z Będzina zgładzonej przez Niemców w Auschwitz. Wydarzenie zwieńczy prezentacja zdjęć zagłębiowskich Żydów.

Udział w sesji "Pozostał po nich tylko ślad. Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego" jest bezpłatny. Zgłoszenia, przy użyciu formularza online można przesyłać do 27 października. Po tym terminie uczestnicy otrzymają maila z linkiem do udziału w spotkaniu - oznajmiła Maria Martyniak, odpowiedzialna w Muzeum Auschwitz za projekty edukacyjne.

Muzeum Auschwitz podało, że w od maja 1942 do lipca 1944 roku deportowano z Zagłębia do KL Auschwitz około 58 tys. Żydów. 90 procent z nich zabito niezwłocznie po przywiezieniu do obozu. Pozostałych zarejestrowano jako więźniów.

Zarejestrowani w Auschwitz Żydzi zagłębiowscy ulegli rozproszeniu w masie społeczności więźniarskiej. Wielu z nich wcielono do Sonderkommando, grupy roboczej zatrudnionej przy wyciąganiu zwłok z komór gazowych i obsłudze krematoriów. Pewną liczbę deportowano do innych obozów koncentracyjnych.

Zdaniem historyków z Muzeum Auschwitz, trudno dokładnie stwierdzić, ile Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego przetrwało Holokaust.

Przypuszczalnie było ich około 3 tys. Tylko małą cząstkę wśród nich stanowili Żydzi zagłębiowscy, którzy ocaleli z Auschwitz.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów.

Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa.

W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.