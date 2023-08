Ponad 120 ochotników z Warmii i Mazur złożyło w sobotę przysięgę, rozpoczynając służbę w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Żołnierze zakończyli szkolenie podstawowe pod hasłem "Wakacje z WOT"- poinformowała kpr. Sabina Mazurek z WMBOT.

Uroczysta przysięga żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej / Tomasz Waszczuk / PAP

To drugie w tym roku szkolenie podstawowe na Warmii i Mazurach pod hasłem "Wakacje z WOT". Skierowane było głównie do uczniów, studentów i nauczycieli, którzy po przysiędze rozpoczną służbę w rejonie swojego zamieszkania. Tym samym zwiększy się liczba żołnierzy pięciu batalionów lekkiej piechoty na Warmii i Mazurach - w Olsztynie, Morągu, Braniewie, Giżycku oraz Ełku.



Przysięga to święto całej lokalnej społeczności. Dlatego też żołnierze 43. Braniewskiego Batalionu Lekkiej Piechoty prezentują w jednostce przy Alei Wojska Polskiego 7 w Braniewie sprzęt i uzbrojenie, jakie posiadają na swoim wyposażeniu. Jest to okazja do porozmawiania z żołnierzami o ich służbie, zasadach wstąpienia do wojska i całym procesie szkoleniowym.

Uroczysta przysięga żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej / Tomasz Waszczuk / PAP

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. Szczerbiec jest jedną z osiemnastu brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Realizuje zadania w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, zapewniając utrzymanie stałej gotowości mobilizacyjnej i bojowej, wsparcie bezpieczeństwa publicznego oraz pomoc społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz służbami wyspecjalizowanymi w niesieniu pomocy.



4WMBOT jest jedną z najszybciej rozwijających się Brygad. Liczy około 3,5 tys. żołnierzy.