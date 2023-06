Nadleśnictwa Olsztynek, Nidzica, Iława, Lidzbark i Wielbark wprowadziły w poniedziałek zakazy wstępu do lasu ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe. Zakazów można spodziewać się też w kolejnych nadleśnictwach - przekazał PAP rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie także dla innych województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakazy obowiązują od poniedziałku do odwołania i obejmują leśnictwa na terenie nadleśnictw: Olsztynek, Nidzica, Iława, Lidzbark i Wielbark. Są to pierwsze od kilku lat w woj. warmińsko-mazurskim zakazy wstępu do lasu, które zostały wprowadzone w związku z przedłużającym się wysokim zagrożeniem pożarowym.

Zdaniem Pietrzaka, należy spodziewać się, że podobne zakazy wstępu mogą zostać wprowadzone w najbliższym czasie - nawet jeszcze dzisiaj - w kolejnych nadleśnictwach regionu. W strefie, gdzie utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe lasów są jeszcze nadleśnictwa Stare Jabłonki, Jedwabno, Szczytno czy Korpele.

Zgodnie z przepisami, nadleśniczy danego nadleśnictwa ma obowiązek wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, jeśli wilgotność ściółki mierzona o godz. 9 przez pięć dni z rzędu spadnie poniżej 10 proc.

Leśnicy apelują, żeby przestrzegać zakazów wstępu, a tam gdzie one nie obowiązują zachować szczególną ostrożność podczas przebywania w lesie. Przypominają, żeby m.in. nie wjeżdżać do lasu samochodami, nie wyrzucać niedopałków i nie używać otwartego ognia.

Zagrożenie pożarowe spowodowane jest utrzymującą się od wielu tygodni suszą. W niektórych powiatach woj. warmińsko-mazurskiego suma opadów od początku maja sięga jedynie ok. 10 mm. Ostatnie opady deszczu np. w Olsztynie notowane były 15-17 maja. Aby sytuacja się poprawiła, muszą wystąpić większe i długotrwałe opady.

Od początku czerwca w lasach regionu było 27 pożarów. Na szczęście były to głównie pożary poszycia leśnego. Zdarzało się też, że dochodziło do zapalenia się drzew, ale pożary były szybko opanowywane - przekazał PAP rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej st. kpt. Grzegorz Różański.

Jak zaznaczył, strażacy mieli w tym czasie również ponad 30 interwencji przy pożarach nieużytków i niejednokrotnie istniała groźba przeniesienia się ognia na tereny leśne czy zabudowania. W czerwcu taka liczba pożarów traw i nieużytków, to nie jest zwyczajna sprawa. To również świadczy jak jest sucho - dodał Różański.

Duże zagrożenie pożarowe lasów - jest alert RCB

"Dziś i jutro (12/13.06) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - brzmi komunikat wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Został on wysłany został wysłany do odbiorców w województwie: