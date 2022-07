​Temperatura wody w mazurskich jeziorach zdecydowanie zachęca do kąpieli. W Niegocinie w poniedziałkowe południe termometr wskazywał 22,5 stopnia C, natomiast temperatura powietrza była niższa jedynie o 3 stopnie. Natomiast w Giżycku temperatura wody wynosiła 22,5 st., a powietrza 25,5 st. C. Jak zauważają ratownicy MOPR, "ruch na wodzie" zmalał, a po weekendowych tłumach nie ma śladu.

Plaże przy mazurskich jeziorach są oblegane, a woda zachęca do żeglugi / Andrzej Piedziewicz / RMF24 Na jeziorach - jak poinformował PAP dyżurny MOPR Karol Dylewski - w poniedziałek żeglują nieliczni. Jest dwa-trzy razy mniej ludzi, niż w weekend - zauważa dyżurny MOPR. Od kilku lat na Mazurach jest zauważalny trend tzw. weekendowej turystyki. Polega ona na tym, że w weekend znalezienie wolnego miejsca na parkingach, czy w hotelach graniczy z cudem. W pozostałe dni tygodnia jest dużo mniej turystów. W poniedziałek na Mazurach jest ciepło i słonecznie, a głównie oblegane są plaże. Tak ciepła woda na początku lipca w mazurskich jeziorach to efekt upałów. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że dziś (stan na godz. 08, 4 lipca) najcieplejszym jeziorem było jez. Ełckie, gdzie zanotowano aż 25,2 st. C. A jak ciepło było w innych mazurskich jeziorach? jez. Mamry - 23,6

jez. Mikołajskie - 23,5

jez. Nidzkie - 24,0

jez. Roś - 24,0

jez. Jeziorak - 24,9 Na zdjęciu Wioska Żeglarska w Mikołajkach / Michał Dukaczewski / RMF24 Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa Ratownicy apelują, by nad wodą zachować ostrożność. Warto przestrzegać podstawowe zasady zachowania się na wodzie: gdy zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy bezwzględnie to zadzwoń pod numer 601 100 100 (numer ratunkowy obejmujący cały kraj) lub 984 (numer alarmowy nad wodą na szlaku WJM i jeziorze Jeziorak)

przygotowując się do rejsu, zabierz ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy takie jak naładowany telefon komórkowy, apteczkę pierwszej pomocy, mapę jezior po których będziesz żeglował, krem przeciwsłoneczny, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, sztormiak, a także wodę, batonik lub lekką przekąskę

przed rejsem sprawdź stan techniczny jachtu oraz wymagane dokumenty oraz ilość środków ratunkowych

podczas rejsu zwracaj uwagę na zmieniające się warunki pogodowe i w razie potrzeby reaguj natychmiast. Jeśli pogoda się pogorszy, niech wszyscy bezwzględnie zakładają kamizelki ratunkowe. Zamknij wszystkie okna i luki, przez które mogłaby dostać się woda

podczas wypadku: zadzwoń po pomoc, powiedz gdzie to się, co się stało i ile osób jest poszkodowanych oraz zapytaj jakie kroki masz podjąć

dbaj o ochrona środowiska: szanuj rezerwaty przyrody np. nie cumuj i nie pal ognisk na ich terenie, a także zabieraj swoje śmieci i wyrzuć je w porcie do kontener

pamiętaj, że odpoczywając nad wodą czy na wodzie nie jesteśmy sami i uszanujmy odpoczynek innych

NIGDY nie spożywaj alkoholu lub innych środków odurzających wypoczywając nad wodą i na wodzie / Grafika RMF FM RMF 24