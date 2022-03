W Olsztynie trwają uroczystości pogrzebowe abp. seniora Edmunda Piszcza. Pierwszy metropolita warmiński zmarł we wtorek, 22 marca, miał 93 lata.

Archidiecezja Warmińska

W niedzielę w olsztyńskiej katedrze odbyła się pogrzebowa msza św. Homilię wygłosił ks. inf. Jan Jerzy Górny. Przytoczył fragmenty homilii zmarłego arcybiskupa. Księże arcybiskupie Edmundzie, twoje żywe słowo towarzyszy nam dzisiaj. Dalej towarzyszą nam twoje słowa i twoje myśli. Mam nadal świeżo w pamięci twoje ostatnie słowa, widzę twoje pełne dobroci i czułości spojrzenie. Mogę powiedzieć, że całe twoje życie, całe posługiwanie zamykało się w treści twojego biskupiego zawołania: Miłujmy czynem i prawdą - mówił ks. Górny.

Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek w południe. Ciało zmarłego zostanie złożone w Krypcie Arcybiskupów Warmińskich w bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.

Ksiądz arcybiskup do końca zachowywał sprawność, do końca podejmował aktywność duszpasterską. Na pewno w kalendarzu zapisane są jeszcze uroczystości, które zamierzał celebrować. Jestem ogromnie wdzięczny, że mimo podeszłego wieku ciągle zachowywał aktywność. Wiem, jak bardzo doceniali to wierni - tak wspomina zmarłego metropolita warmiński abp Józef Górzyński.To był bardzo zaangażowany duszpasterz. Jego brak wszyscy odczujemy. Był pomocą, w szerokim wymiarze, gdy chodzi o radę, potrafił wesprzeć. To był człowiek ogromnej kultury. Kultury intelektu, ducha. Mistrz słowa - dodaje.

Wojciech Hanelt, członek Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej wspomina, że miał okazję przywozić i zawozić arcybiskupa na wydarzenia organizowane przez Akcję Katolicką. Rozmawiałem z nim o tym, co się dzieje w Europie, czy na świecie. Była okazja porozmawiać językiem lakonicznym, zwykłym, gdzie ksiądz arcybiskup potrafił zawsze dopasować się do swojego rozmówcy - opowiadał.

To był wielki mówca. Z tego znano go na całym świecie. Będzie mi go brakowało, bo to on udzielił mi sakramentu święceń. Potem on kierował mnie na studia specjalistyczne z filozofii. Muszę wspomnieć, że na początku miał to być inny kierunek. Prowadziliśmy wiele dyskusji na ten temat. Z wieloma rzeczami nie chciałem się zgodzić jako młody kapłan. Zawsze był jednak otwarty na dialog - mówi ksiądz Wojciech Kotowicz, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.

To właśnie w czasie kierowania przez abp Edmunda Piszcza diecezją warmińską doszło do budowy seminarium na Redykajnach.