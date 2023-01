Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku na pola pod Grunwaldem przyjadą miłośnicy historii, którzy pod okiem naukowców będą szukali pozostałości po największej średniowiecznej bitwie z 1410 roku. Jako, że od kilku miesięcy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem ma nową siedzibę, to rozwinięty zostanie kalendarz imprez. Więcej ma być m.in. turniejów rycerskich.

Jeden ze znalezionych artefaktów z pola bitwy pod Grunwaldem / Piotr Bułakowski / RMF FM

Rok 2023 na pewno będzie intensywny jeżeli chodzi o działalność Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które od września zeszłego roku ma nową siedzibę, a co za tym idzie, również nową wystawę.

Sądzimy, że już od kwietnia, maja będziemy mieli tutaj prawdziwy najazd turystów, którzy będą chcieli zobaczyć nasze nowe muzeum - mówi dyrektor placówki dr Szymon Drej.

Badania archeologiczne w 2023 roku

Tradycyjnie w sierpniu przeprowadzone zostaną badania pól największej średniowiecznej bitwy z 1410 roku. Miejsce jeszcze nie zostało wyznaczone, ale niewykluczone, że badaniom będzie towarzyszyła konferencja naukowa, na której będzie można podsumować dotychczasowe znaleziska.

Pierwsza edycja badań odbyła się w 2014 roku. Przez pandemię koronawirusa w 2020 i 2021 roku były to tylko symboliczne działania, bez gości z zagranicy. Rok temu ponownie w miejscu bitwy zagościli m.in. detektoryści z Danii.

Nasze badania łączą pasjonatów historii z naukowcami. Członkowie różnych stowarzyszeń wyposażeni w bardzo dobry sprzęt każdego roku odnajdują pozostałości po bitwie m.in. groty strzał i bełty kusz, fragmenty uzbrojenia, ostrogi, okucia średniowiecznych pasów i monety - mówi dyrektor muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Badania mają wyjaśnić, gdzie dokładnie rozegrała się słynna bitwa, w której 15 lipca 1410 r. wojska polsko-litewskie pokonały zakon krzyżacki. Mogą przyczynić się też do odnalezienia masowych pochówków. Szacuje się, że w bitwie zginęło co najmniej 8-10 tys. ludzi. Dotychczas jedyne miejsca pochówków odnaleziono wewnątrz i w pobliżu ruin kaplicy pobitewnej. Podczas prac archeologicznych w latach 60. i 80. ub. wieku natrafiono tam na kości zaledwie ok. 200 osób. W większości były to prawdopodobnie tzw. wtórne pochówki. Szczątki zostały przeniesione z innych miejsc.

Nowy gmach i więcej starć rycerzy

Dzięki nowemu budynkowi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w 2023 roku bogatszy będzie kalendarz imprez. W końcu mamy tutaj salę do pełno kontaktowych starć rycerskich i nie będziemy już uzależnieni od pogody - mówi dr Szymon Drej.

Stary budynek muzeum na wzgórzu pomnikowym, który powstał w latach 60-tych w tym roku będzie zaadaptowany na galerię sztuki grunwaldzkiej.