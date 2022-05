Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach, które spodziewane są na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego najbliższej nocy. Alert dotyczy dziewięciu powiatów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW podał w komunikacie, że od godz. 1 do 6 we wtorek prognozowany jest spadek temperatury powietrza do 1-2 stopni Celsjusza, lokalnie przy gruncie do około minus 3 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określono na 70 proc.

Ostrzeżenie dotyczy dziewięciu powiatów we wschodniej części regionu: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego.