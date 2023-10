W okręgach wyborczych do Senatu na Warmii i Mazurach wygrywają kandydaci Koalicji Obywatelskiej wynika z niepełnych jeszcze danych PKW.

Wybory 2023 / Tomasz Gzell / PAP

Okręg wyborczy nr 84 obejmuje miasto Elbląg oraz powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski i lidzbarski.

Z danych z 98,5 proc. komisji obwodowych wynika, że obecny senator Jerzy Wcisła (KO) otrzymał 83 0761 głosów (56,99 proc.), a kandydat PiS Łukasz Kochan 50 656 osób (34,75 proc.).O mandat senatorski w tym okręgu ubiegała się również Justyna Masiewicz-Grodź (KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin), która uzyskała 12 046 głosy (8,26 proc.).

Okręg wyborczy nr 85 obejmuje powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski i ostródzki.

Z danych z 98,7 proc. komisji obwodowych wynika, że marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin kandydat KKW Trzecia Droga otrzymał 72 172 głosów (49,04 proc.), a kandydatka PiS, dotychczasowa senator Bogusława Orzechowska - 51 979 głosów (35,32 proc. poparcia).

O mandat senatorski w tym okręgu ubiegali się również: Michał Fiałkowski (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość) - 11 884 głosy (8,07 proc.), Paweł Dulski (KW Bezpartyjni Samorządowcy) - 7 200 głosów (4,89 proc.) i Tomasz Dąbrowski (KW Wolnościowcy) - 3 936 głosów (2,67 proc.).

Opozycja wygrywa też w okręgu nr 86 obejmującym miasto Olsztyn oraz powiaty nidzicki, olsztyński i szczycieński. Po podliczeniu danych z 93,6 proc. komisji obwodowych wynika, że wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk (KO) zdobyła 79 133 głosów (42,71 proc.), a startująca z własnego komitetu obecna senator Lidia Staroń - 58 796 głosów (31,73 proc.)

W tym okręgu do Senatu startowali również: Zbigniew Purpurowicz (PiS), który otrzymał 31 871 głosów (17,2 proc.), Janusz Prucnal (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11 707 (6,32 proc.) i Anna Orzechowska (KW Wolni i Solidarni) - 3 789 (2,04 proc.) głosów.

Senacki okręg nr 87 obejmuje powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.

Po przeliczeniu kart do głosowania z 93,8 proc. obwodowych w tym okręgu prowadzi Jolanta Piotrowska (KO), która uzyskała 66 tys. 297 głosów, co daje jej 43,3 proc. poparcia. Wyprzedza ubiegającą się o reelekcję Małgorzata Kopiczko (PiS), na którą głosowały 56 024 osoby, co przekłada się na 36,59 proc. poparcia.

Trzeci wynik, uzyskał Artur Zalewski z Konfederacji, na którego oddano 16 173 głosów (10,56 proc. poparcia), a czwarty Mariola Kobus z Bezpartyjnych Samorządowców uzyskując 14 624 głosów (9,55 proc. poparcia).