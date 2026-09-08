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Utrudnienia na S7. Przewrócona lawet, a potem zderzenie ciężarówek

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (06:28)

Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło w nocy na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Najpierw na trasie wywróciła się laweta, potem zderzyły się dwie ciężarówki.

Utrudnienia na S7. Przewrócona lawet, a potem zderzenie ciężarówek
Miejsce wypadku na S7, zdj. KPP Ostróda /Policja

Kilka godzin potrwają utrudnienia na trasie S7 na Mazowszu. W nocy na odcinku Grabin – Rychnowo wywróciła się laweta. Potem zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Jedno z aut najechało na jadącą przed nim ciężarówkę.  

Do szpitala trafił na badania jeden z kierowców.

W miejscu wypadku trasa S7 w stronę Warszawy jest zablokowana. Auta jadące w stronę stolicy powinny w Ostródzie zjeżdżać na "starą siódemkę”.

 

 

 


 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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