W środę uruchomiono dworzec tymczasowy Olsztyn Główny. Ma to związek z przebudową stacji w Olsztynie. Podróżni nie będą mogli już wejść do budynku starego dworca. Na czynne perony można dostać się schodząc z peronu 1 do przejścia podziemnego.

Wizualizacja przyszłego dworca głównego w Olsztynie / PKP / Materiały prasowe Dworzec tymczasowy jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku, na lewo od niego, patrząc od strony placu Konstytucji 3 Maja. Został zbudowany z 42 modułów kontenerowych i ma dwie kondygnacje. Na parterze podróżni znajdą przestrzeń obsługi z holem-poczekalnią o powierzchni 144 m kw., w którym zlokalizowano okienka kasowe. W sąsiedztwie holu są toalety. Na piętrze dworca tymczasowego będą mieścić się m. in. pomieszczenia biurowe oraz Straży Ochrony Kolei. Do dworca dostaniemy się zarówno z peronu 1 oraz od strony pl. Konstytucji 3 Maja. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi podróżnych o ograniczonej sprawności ruchowej. Otwarcie dworca tymczasowego oznacza zamknięcie dotychczasowego dworca i wyłączenie go z obsługi podróżnych. Na czynne perony podróżni dostaną się schodząc z peronu 1 do przejścia podziemnego. Budowa nowego dworca Olsztyn Główny to jedna z największych inwestycji PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jej koszt to 70,97 mln złotych brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest Torpol S.A., natomiast dokumentację projektową opracowała pracowania architektoniczna TPF Sp. z o.o. z Warszawy. Planowany termin otwarcia nowego dworca dla podróżnych to druga połowa 2023 roku.

