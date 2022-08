Policjanci z Olsztyna zatrzymali 26-latka, który na widok patrolu najpierw zaczął uciekać, a następnie wskoczył do rzeki Łyny i przepłynął na jej drugi brzeg. Mężczyzna nie chciał, by policjanci znaleźli przy nim marihuanę. Grozi mu za to 3 lata więzienia.

/ Shutterstock Policja poinformowała, że 26-letni mężczyzna zwrócił uwagę funkcjonariuszy swoim nerwowym zachowaniem. "Na widok policyjnego radiowozu zaczął uciekać. Funkcjonariusze chcąc sprawdzić, co było powodem nietypowego zachowania młodego mężczyzny, ruszyli za nim w pościg" - podano w komunikacie . Uciekając alejkami Parku Centralnego, młody mężczyzna w pewnym momencie skręcił w stronę rzeki Łyny, wskoczył do niej i przepłynął na drugi brzeg. Tam zatrzymali go policjanci. Mężczyzna był kompletnie pijany i nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Przy 26-latku znaleziono zawiniątko z zawartością zielonego suszu roślinnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to marihuana, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. Za posiadanie marihuany grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Zobacz również: Ukraińska niepodległość w Olsztynie

Ścieżka edukacyjna "Jasne" ponownie otwarta dla turystów

​Ekspert: Oczyszczenie Odry nie wystarczy. Katastrofa może się powtórzyć