Do godzin popołudniowych zamknięte będzie główne wejście do olsztyńskiego ratusza. Wszystko przez prace przy demontażu iglicy z wieży, która została uszkodzona w czasie ostatnich wichur.

Kula na iglicy olsztyńskiej wieży ratuszowej. / Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

Specjaliści będą kontynuować demontaż iglicy z ratuszowej wieży w Olsztynie. To oznacza czasowe utrudnienia w poruszaniu się w pobliżu ratusza i zamknięcie głównego wejścia. Po demontażu kuli wraz z chorągiewką wiatrową, nastąpi demontaż kolejnej części iglicy.

W związku z tym do godziny 15:00 będzie zamknięte główne wejście do ratusza. Do budynku urzędu miasta będzie można dostać się tylko od strony ul. Ratuszowej. Nie będzie też przejścia chodnikiem wzdłuż ul. 1 Maja między ul. Ratuszową a pl. Jana Pawła II. Także plac przed ratuszem jest wyłączony z użytku.

Realizowane prace mają na celu naprawę uszkodzeń sprzed niemal miesiąca. Te były skutkiem wichur, które przeszły wówczas nad Olsztynem.