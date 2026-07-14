Tragiczny wypadek pod Szczytnem. Nie żyje 17-latek, sześć osób trafiło do szpitala

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Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 58 w rejonie miejscowości Zielonka w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie). W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych zginął 17-letni kierowca Audi. Sześciu uczestników wypadku zostało przewiezionych do szpitali.

Tragiczny wypadek na DK58, fot. Policja w Szczytnie

Tragiczny wypadek na DK58, fot. Policja w Szczytnie

Do wypadku doszło w poniedziałek 13 lipca przed godziną 22. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie otrzymał zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 58, na wysokości miejscowości Zielonka.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi 17-letni mieszkaniec gminy Szczytno na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem - auto zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się czołowo z Volvo, którym kierowała 44-letnia mieszkanka powiatu kętrzyńskiego.

Mimo prowadzonej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że 17-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

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Audi jechało łącznie pięć osób. Oprócz kierowcy w samochodzie znajdowali się: 21-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, 19-letni mieszkaniec Szczytna, 16-letni mieszkaniec Szczytna oraz 33-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty.

Dwaj pasażerowie Audi – 19-latek i 16-latek – oddalili się z miejsca wypadku jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Udali się do swoich domów. Policjanci ustalili, gdzie przebywają, a następnie obaj zostali przewiezieni do szpitala.

Volvo podróżowały cztery osoby: 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów – 40-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego, 54-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego i 52-letnia mieszkanka powiatu kętrzyńskiego. Łącznie do szpitali trafiło sześć osób.

Pasażerowie Audi byli nietrzeźwi

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że wszyscy pasażerowie Audi byli nietrzeźwi. Ze wstępnych ustaleń wynika również, że kierowca tego pojazdu mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Ostateczne wyniki badań mają potwierdzić tę okoliczność.

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. Na czas prowadzonych czynności procesowych droga krajowa nr 58 była całkowicie zablokowana.

Policja prowadzi postępowanie, które ma szczegółowo wyjaśnić przebieg oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia.