Oszuści wciąż modyfikują metody swojego działania - ostrzega policja. Przekonał się o tym 80-latek z powiatu bartoszyckiego, który chciał zainwestować w akcje spółki gazociągowej, a stracił 127 tys. złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna na jednym z portali społecznościowych zobaczył reklamę, w której znana osoba zachęcała do zakupu akcji spółki gazociągowej. Kliknął w ogłoszenie.

Po jakimś czasie skontaktował się z nim mężczyzna i namówił 80-latka do zainwestowania pieniędzy. Senior miał zainstalować aplikację AnyDesk. Oszust poprosił go jeszcze o hasło do aplikacji bankowej. W ten sposób uzyskał pełny dostęp do jego komputera.

80-latek z jakiegoś powodu nie mógł sam dokonać wskazanego przez oszusta przelewu. Zadzwonił na numer, który podał mu oszust, myśląc że kontaktuje się z bankiem. Na linii zgłosiła się kobieta z rzekomego działu ekonomicznego. Senior podał jej wszystkie dane dotyczące swojej karty płatniczej. Od tego czasu z jego konta zaczęły znikać pieniądze.

Zamiast zyskać, stracił ponad 127 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o ostrożność, zwłaszcza podczas korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej. Nie udostępniajmy nikomu danych do logowania i nie instalujmy dodatkowego oprogramowania np.: aplikacji Any Desk, aplikacji TeamViewer czy aplikacji RustDesk.