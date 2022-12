Dziesięć osób zostało zatrzymanych w związku z produkcją i handlem podrobionymi papierosami. 42-letniemu liderowi grupy przestępczej, która działała głównie na terenie Warmii i Mazur grozi nawet 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze Straży Granicznej na trop prowadzący do grupy przestępczej wpadli w październiku zeszłego roku. Wtedy u jednego z kętrzyńskich przedsiębiorców znaleziono wyroby tytoniowe z białoruską akcyzą oraz podrobione papierosy znanych marek. Nielegalne towary przechowywane były w czterech miejscowościach. Łącznie zabezpieczono ponad 700 tys. sztuk papierosów i 56 kg krajanki o wartości 554 tys. zł.

W marcu tego roku pogranicznicy dotarli do domowej fabryki nielegalnych papierosów. Na zlecenie lidera grupy, wytwarzał je mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy o wartości 4 tys. zł, ponad 50 kg krajanki tytoniowej wartej 25,5 tys. zł oraz półprodukty do wytwarzania wyrobów tytoniowych, maszynki do nabijania gilz i sprężarkę.

W nielegalny interes zamieszanych było więcej osób.

W ostatnich dniach listopada zatrzymano dziesięć osób, w tym dwie po raz kolejny: lidera zorganizowanej grupy przestępczej i jego wspólniczkę, których zatrzymano już raz, w październiku zeszłego roku.

42-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego, rozszerzył swoją nielegalną działalność na inne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego, zahaczając też o Podlasie. Zwerbował ludzi do nabywania, wytwarzania, przewożenia i sprzedawania "lewych papierosów". Tak utworzył zorganizowaną grupę przestępczą.

Lider grupy usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ponadto 42-latek odpowie za: nabywanie, przechowywanie, przewożenie, zlecanie produkcji nielegalnych papierosów i sprzedaż. Przywódca grupy naraził Skarb Państwa na straty blisko 4,8 mln zł

Jego 47-letnia wspólniczka i 39-latek z powiatu kętrzyńskiego oraz 27-letnia kobieta z łomżyńskiego usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe osoby w wieku od 31-50 lat, mieszkańcy powiatów: kętrzyńskiego, bartoszyckiego, giżyckiego, braniewskiego oraz olsztyńskiego usłyszeli zarzuty nabywania i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a za produkcję i handel lewymi papierosami wysoka kara grzywny.