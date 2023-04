Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj rano w woj. warmińsko-mazurskim. Pociąg relacji Warszawa - Olsztyn śmiertelnie potrącił młodego mężczyznę, który wykonywał prace porządkowe przy torowisku w miejscowości Pikus w gminie Iława.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według wstępnych ustaleń policji 18-latek wykonywał prace porządkowe w pobliżu torowiska, wycinał zbędną roślinność.

"Ze względu na pracującą maszynę prawdopodobnie nie usłyszał nadjeżdżającego pociągu relacji Warszawa Centralna - Olsztyn Główny, który go potrącił" - powiedziała PAP Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji.

Mężczyzna zmarł wskutek wielonarządowych obrażeń. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK poinformował z kolei, że na czas prac służb ruch pociągów na szlaku Rudzienice Suskie – Samborowo odbywa się po jednym torze.

Jak wyjaśnił, do śmiertelnego potrącenia doszło ok. godz. 7.45. Podróżni pociągu PKP Intercity (ok. 70 osób), zostali zabrani w dalszą podróż pociągiem Polregio relacji Toruń Główny – Olsztyn Główny ok. godz. 9.10.