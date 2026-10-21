Śmiertelnie potrącił mężczyznę i uciekł. Obywatel Ukrainy zatrzymany na granicy

RMF24

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Do tragicznego wypadku doszło na drodze powiatowej Skieblewo-Lipsk w powiecie augustowskim. Po śmiertelnym potrąceniu 46-letniego mieszkańca regionu sprawca próbował uciec z kraju. Dzień później 41-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia.

W piątkowy wieczór służby zostały powiadomione o tragicznym znalezisku na jednej z dróg powiatu augustowskiego. Na jezdni leżało ciało 46-letniego mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazywały, że został on potrącony przez samochód, którego kierowca uciekł.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego.

Zatrzymanie na granicy

Dzięki intensywnym działaniom policji udało się ustalić, jaki pojazd brał udział w wypadku oraz kto nim kierował. Informacje o podejrzanym trafiły do służb w całym kraju.

Już następnego dnia 41-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez straż graniczną na przejściu granicznym w województwie podkarpackim, gdy próbował opuścić Polskę.

Zatrzymany mężczyzna został przekazany policjantom prowadzącym sprawę. Na podstawie zgromadzonych dowodów usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Grozi mu za to do 20 lat więzienia.

