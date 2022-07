W związku z budową nowej linii tramwajowej zamknięte zostanie skrzyżowanie Piłsudskiego - Kościuszki w centrum Olsztyna. Nowa organizacja ruchu oznacza zmiany zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Utrudnień można spodziewać się od piątkowego wieczoru.

/ UM Olsztyn / Materiały prasowe

Zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki nie będzie jedyną zmianą w tym rejonie. Kierowcy powinni zwiększyć czujność również w rejonie przecięcia al. Piłsudskiego z ul. Głowackiego oraz skrzyżowania Żołnierskiej z Kościuszki. To wszystko wymusi wprowadzenie alternatywnych tras komunikacji miejskiej.

Od kiedy zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej?

Od godz. 22 w piątek (8 lipca) wykonawca przystąpi do wprowadzania istotnych zmian w organizacji ruchu w rejonie przebudowy - na al. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Głowackiego i ul. Żołnierskiej, w tym do zmiany tras ciągów pieszych.

W dniach 9-10 lipca nie będą kursować tramwaje, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-2. Tramwaje wrócą w poniedziałek 11 lipca - tylko na linii nr 2, ale ze zwiększoną częstotliwością.

Przystanki autobusowe "Skwer Wakara" zostaną przeniesione na ul. Reja i będą tam obsługiwane w obu kierunkach przez linie nr 105, 106, 107, 111, 113, 117, 120, 128, Z-2, Z-3 oraz N-01.

Zmianie ulega trasa linii 109, dlatego zostanie zawieszony przystanek autobusowy "Filharmonia" na ul. Kościuszki (w obu kierunkach). Ulica Reja zostanie wyłączona z ruchu od ul. E. Plater do ul. Kościuszki z dopuszczeniem dojazdu do posesji oraz autobusów komunikacji miejskiej obsługujących przeniesione przystanki "Skwer Wakara".

Co czeka kierowców?

Przejazd ul. Kościuszki od dworca w kierunku Śródmieścia będzie możliwy poprzez ulice Mickiewicza i Kopernika. Kościuszki zostanie zamknięta od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, za wyjątkiem dojazdu do posesji, w tym do Szkoły Podstawowej nr 2.

Przejazd ul. Kościuszki od ul. Niepodległości w kierunku Śródmieścia będzie możliwy od ronda na skrzyżowaniu z ul. E. Plater do al. Piłsudskiego, natomiast objazd do dworca zostanie wyznaczony poprzez ul. Żołnierską i ul. Głowackiego. Żołnierska zostanie zamknięta na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kościuszki, z wyłączeniem dojazdu do posesji oraz komunikacji miejskiej.

W ramach inwestycji Olsztyn ma się wzbogacić o około 6 kilometrów nowego, podwójnego torowiska. Ze względu na dofinansowanie inwestycja musi być rozliczona do końca przyszłego roku.

Już wiadomo, że ze względu na inflację oraz rosnące koszty materiałów całość będzie droższa o kilkadziesiąt milionów złotych. Nowa linia ma przede wszystkim usprawnić podróżowanie między osiedlami Jaroty i Pieczewo, a dworcem PKP i PKS.