Olsztyn nie należy do miast, gdzie jest mnogość dobrych boisk piłkarskich. Nic więc dziwnego, że każda informacja o remoncie obecnych obiektów jest przyjmowana z entuzjazmem. Tak też jest w przypadku boiska przy szkole podstawowej nr 18 na Dajtkach. To tam trenuje ponad tysiąc dzieci. Z boiska korzystają też seniorzy Stomilu Olsztyn.

/ UM Olsztyn / Materiały prasowe

Boisko przy ul. Żniwnej jest jedynym tego typu obiektem w stolicy Warmii i Mazur. Powstało 17 lat temu, stąd ze względu na stan zużycia niezbędna jest generalna modernizacja.

Na to zadanie zdobyliśmy pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Do jego drugiej edycji zgłosiliśmy trzy propozycje. Wsparcie uzyskało tylko to, najmniejsze, do kwoty pięciu mln złotych. Nie mam wątpliwości, że to niezbędna inwestycja, przede wszystkim dlatego, by młodzi sportowcy mogli podnosić swoje umiejętności, a przez to realizację marzeń - przypomina prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Podczas realizacji zadania boisko ma zostać tak przebudowane, by spełniało wymagania zawarte w podręczniku licencyjnym dla klubów IV ligi i niższych klas. To pozwoli organizować tam mecze w rozgrywkach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Na boisku trenuje nawet 1000 dzieci, które zrzeszone są w 50 drużynach prowadzonych przez osiem olsztyńskich klubów.

Nowa nawierzchnia i oświetlenie

Wśród najważniejszych zadań, jakie będą realizowane, są wymiana nawierzchni na nową, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej czy wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki na nową. Poza tym powstanie nowa, większa trybuna - będzie mieścić łącznie 310 widzów.

Wybudujemy też nowe oświetlenie. To będą LED-owe lampy, o większym natężeniu, a jednocześnie będą energooszczędne. Poza tym wyremontujemy szatnie w środku. Na pewno zdążymy w czasie, jaki został zapisany w kontrakcie - mówi Grzegorz Grygołowicz z firmy Sportsystem, która zrealizuje prace.

Zadanie ma zostać zrealizowane w cztery miesiące. Wartość prac to nieco ponad 3,4 mln złotych.