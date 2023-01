W poniedziałek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpocznie się rekrutacja śródroczna. Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia mają do wyboru 23 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych oraz 5 na studiach niestacjonarnych. Uczelnia przygotowała już także ofertę na rok akademicki 2023/2024.

/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / Materiały prasowe

Rekrutacja śródroczna skierowana jest do absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich pierwszego stopnia. Właśnie zimą bronią swoje prace dyplomowe i mogą starać się o kontynuowanie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Internetowa rejestracja kandydatów trwać będzie od 30 stycznia do 14 lutego.

W rekrutacji śródrocznej uczelnia przygotowała w tym roku ponad 800 miejsc. Kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 23 kierunki realizowane w formie stacjonarnej i na 5 kierunków w formie niestacjonarnej - tłumaczy Paweł Łojewski z Biura ds. studenckich UWM.





O czym powinni pamiętać kandydaci?

Najważniejsze jest założenie konta w systemie IRK. Z tym władze uczelni radzą nie zwlekać. Rejestracja i wybór kierunku będzie możliwy do 14 lutego do godziny 15:00. Do tego czasu trzeba także uregulować opłatę rekrutacyjną. Jeśli kandydaci mają ustawiony egzamin dyplomowy właśnie na 14 lutego - sam wynik będą mogli uzupełnić w systemie odrobinę później. Wyniki rekrutacji poznamy 16 lutego. Osoby zakwalifikowane na studia, będą musiały jeszcze dostarczyć na uczelnię wymagane dokumenty.

To szeroka oferta - na tyle, na ile jest zapotrzebowanie w regionie, ale i w kraju na określone kierunki. Warto podkreślić, że mamy kilka kierunków w języku angielskim i mam nadzieję, że one także będą cieszyły się powodzeniem. To trochę inna oferta, dająca dodatkowe możliwości pracy - także za granicą - mówi Prorektor ds. studenckich UWM prof. Sławomir Przybyliński.

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Architektura krajobrazu

Biotechnologia

Budownictwo

Gastronomia - sztuka kulinarna

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim

Gospodarka Przestrzenna

Informatyka

Informatyka - studia w j. angielskim

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim

Leśnictwo

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii

Rolnictwo

Rolnictwo - studia w j. angielskim

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim

Towaroznawstwo

Zootechnika



Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Budownictwo

Informatyka

Mechanika i budowa maszyn

Rolnictwo

Zootechnika