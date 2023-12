Drogowcy podpisali dzisiaj umowę na rozbudowę trasy od miejscowości Gąski do Ełku. Wykonawca, w ciągu osiemnastu miesięcy zrealizuje prace o wartości 229 mln zł. To kolejny odcinek drogi krajowej nr 65, który przejdzie gruntowną modernizację.

/ GDDKiA w Olsztynie / Materiały prasowe

Zmodernizowane zostanie ponad 13 km drogi krajowej 65. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości ośmiu metrów. Przebudowanych będzie piętnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 6 km, trzynaście przejść dla pieszych oraz osiemnaście zatok autobusowych i nowe oświetlenie. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa.

To świetna wiadomość dla mieszkańców mniejszych miejscowości położonych przy tej drodze. Cieszę się szczególnie z tych chodników i ścieżek rowerowych, bo dzięki temu będzie można bezpieczniej dojechać rowerem do Ełku. Wiadomo też, że gdzie nowa droga, tam mogą powstać nowe inwestycje, a to jest potrzebne w naszym regionie - mówi pan Tomasz, mieszkaniec Stradun położonych kilka kilometrów od Ełku.

Bezpieczeństwo pieszych i komfort kierowców

Drogowcy obok poprawy bezpieczeństwa wskazują też, że po modernizacji droga zwiększy się komfort jazdy.

Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej - mówi Karol Głębocki, rzecznik GDDKiA w Olsztynie.

Na drodze krajowej 65 w Warmińsko-Mazurskiem do tej pory wybudowano m.in. obwodnicę Gołdapi, Olecka i Ełku i rozbudowano odcinek Gołdap - Kowale Oleckie.

W maju podpisaliśmy umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek, realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, a w czerwcu na rozbudowę odcinka Kowale Oleckie - Olecko, zaś w październiku na rozbudowę odcinka Nowa Wieś Ełcka - granica województw. Na rozstrzygnięcie przetargu czeka jeszcze odcinek Olecko - Gąski - dodaje Głębocki.