W piątek w całej Polsce protestować będą rolnicy. W Warmińsko-Mazurskiem najwięcej rolników wyjedzie na drogi wschodniej części województwa. Dużych utrudnień trzeba spodziewać się w Elblągu oraz drogach dojazdowych do S7.

Zdjęcie ilustracyjne / Aneta Łuczkowska / RMF24

W piątek 9 lutego w całym kraju planowany jest strajk generalny i blokady dróg. Dlaczego rolnicy protestują? To sprzeciw wobec dziaań Unii Europejskiej m.in. w kwestii polityki rolnej oraz decyzji doprowadzających do nadmiarnego importu towarów z Ukrainy.

Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny - czytamy w oficjalnym stanowisku NSZZ Rolników Indywidualnych.

Rolnicy apelują o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji, w jakiej się znaleźli. Walczymy o nasze wspólne dobro, jakim jest uchronienie przed upadkiem i bankructwem polskich rodzinnych, niejednokrotnie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych. My nie mamy pieniędzy tu i teraz, nie możemy złożyć np. wniosków o odszkodowania za suszę. Niektórzy nie wiedzą, czy wyjadą wiosną w pole, bo nie mają za co - mówi nam jeden z organizatorów strajku.



Strajk w Warmińsko-mazurskiem

W Warmińsko-mazurskiem największy protest zapowiadany jest w Elblągu. Rolnicy zbiorą się najpierw na ulicy Żuławskiej, a następnie przejadą przez ronda prowadzące do drogi ekspresowej S7, aby skierować się do centrum. W kilku miejscach będą zatrzymywać się, aby wygłosić swoje postulaty. Utrudnień trzeba spodziewać się też na "szesnastce" między Ostródą, a Olsztynem. Rolnicy mają tam protestować w miejscowości Gietrzwałd. Protest planowany jest też w Lidzbarku Warmińskim. Będzie on polegał na powolnym poruszaniu się po mieście.

Zdecydowanie najwięcej protestów zapowiada się na wschodzie województwa w okolicach takich miejscowości jak Węgorzewo, Giżycko, Kruklanki, Olecko, Pozezdrze. W 10-tysięcznym Węgorzewie ma pojawić się nawet sto ciągników. Rolnicy ustawią się na Placu Wolności w centrum Miasta, gdzie będą prezentować swoje postulaty.

Rolnicy pojawią się też w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie droga krajowa nr 65 krzyżuje się z ekspresową S61. Na drogę ekspresową rolnicy wyjechać nie mogą, ale trzeba liczyć się z utrudnionym poruszaniem się przy węzłach.