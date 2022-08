Skrajną nieodpowiedzialnością wykazali się rodzice, którzy w jednym z mieszkań w Olsztynie "opiekowali się" 2,5-letnim synem. Zarówno 46-letnia matka, jak i 54-letni ojciec mieli ponad dwa promile alkoholu w organiźmie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę policja w Olsztynie otrzymała zgłoszenie, że w jednym z mieszkań osoby opiekujące się dziećmi, mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Informacja niestety potwierdziła się. W mieszkaniu policjanci zastali 46-letnią matkę oraz 54-letniego ojca, którzy przyznali się, że pili alkohol.

Na miejsce przyjechał członek rodziny, któremu do czasu wytrzeźwienia pijanych rodziców przekazano opiekę nad 2,5-latkiem. Funkcjonariusze przygotowali odpowiednią dokumentację, a o dalszym losie rodziców zdecyduje sąd rodzinny.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń osoba mająca obowiązek opieki i nadzoru nad dzieckiem do lat 7, która dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia, podlega karze grzywny albo nagany. Wedle kodeksu karnego, jeżeli na osobie tej ciąży obowiązek opieki a małoletni jest narażony na niebezpieczeństwo może to być kara do pięciu lat pozbawienia wolności.