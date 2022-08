W rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych w Olsztynie wzięły udział 1172 osoby, z tego 965 kandydatów zostało zakwalifikowanych. Jako, że nie dla wszystkich starczyło miejsc, uruchomione zostaną dodatkowe oddziały.

W rekrutacji uzupełniającej wzięły udział 1 172 osoby, z tego 965 kandydatów zostało zakwalifikowanych. Robiliśmy wszystko by przyjąć jak najwięcej uczniów. Tam gdzie było to możliwe zwiększaliśmy maksymalnie limity uczniów, a dodatkowo wyznaczyliśmy też 6 kolejnych oddziałów w szkołach, które miały jeszcze możliwości kadrowe i lokalowe by przyjąć młodzież - mówi Iwona Gardocka, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Olsztynie.

Lista szkół, w których mogą powstać dodatkowe oddziały:

VI Liceum Ogólnokształcącym - 1 oddział,

VII Liceum Ogólnokształcącym (w ZSChiO) - 1 oddział,

IX Liceum Ogólnokształcącym (w ZSO-3) - 1 oddział integracyjny,

Technikum nr 2 w Zespole szkół Ekonomiczno-Handlowych - 1 oddział,

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych - 1 oddział,

Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w Zespole szkół Gastronomiczno-Spożywczych - 1 oddział.

To, czy oddziały we wskazanych szkołach powstaną zależy od uczniów. Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie decyzję o uczęszczaniu do danej placówki wówczas dany oddział faktycznie zostanie utworzony. Wyniki rekrutacji można sprawdzić na Platformie Usług Oświatowych Urzędu Miasta Olsztyna. Za jej pośrednictwem kandydaci mogą też potwierdzać wolę przyjęcia.

Kandydaci, którzy w rekrutacji uzupełniającej dostali się do wskazanej szkoły muszą zanieść tam oryginał świadectwa, mają na to czas do 18 sierpnia do godziny 15:00 - dodaje Gardocka Ten dokument jest równoznaczny z wyrażeniem woli przyjęcia do danej placówki.

Jednocześnie w Olsztynie pozostały 134 wolne miejsca w następujących placówkach:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,

IX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (oddział integracyjny),

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych,

Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ekonomiczno-Handlowych (pojedyncze miejsca),

Technikum nr 3 w Zespole szkół Mechaniczno-Energetycznych (pojedyncze miejsca),

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych (pojedyncze miejsca),

Technikum nr 6 w Zespole szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (pojedyncze miejsca).

Gdy zakończy się przyjmowanie woli przyjęcia i ogłosimy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wówczas stworzymy kolejną listę, która pokaże gdzie zostały wolne miejsca. Tak by osoby, które nigdzie się nie dostały mogły do tych placówek aplikować taką listę otrzymają od nas wszyscy dyrektorzy szkół i będą te informacje przekazywać zainteresowanych uczniom - kończy Gardocka.