Olsztyńscy radni przegłosowali podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Nowe stawki mają wejść w życie z początkiem lipca. Zmiana dotyczyć będzie m.in. biletu miesięcznego, za który trzeba będzie zapłacić sto złotych, a więc o 20 złotych więcej niż teraz.

Nowe stawki biletów zaczną obowiązywać z początkiem lipca / UM Olsztyn / Materiały prasowe

Nie trudno się domyślić, że przegłosowane nowe stawki są związane z rosnącą inflacją i wysokimi cenami paliwa. Prognozowane koszty paliwa w tym roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosną o 4,5 mln zł, a koszty energii elektrycznej odpowiednio o 500 tys. zł - wyjaśnia Jerzy Roman, prezes największego przewoźnika w Olsztynie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Ta sytuacja wymusza podjęcie działań przekładających się na wzrost dochodów ze sprzedaży biletów. Dlatego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu zaproponował podwyższenie cen biletów okresowych. Normalny bilet 24-godzinny będzie kosztować 15 złotych (wzrost o trzy złote), 3-dobowy - 30 złotych (wzrost o cztery złote). Natomiast nowy koszt biletu miesięcznego lub 30-dniowego to 100 złotych (więcej o 20 złotych).

W przypadku biletów miesięcznych (30-dniowych) stawka w Olsztynie będzie identyczna z tą, jaka obowiązuje m.in. w Rzeszowie i Kielcach, a niższa od cen w Zielonej Górze (130 zł), Bydgoszczy (148), Toruniu (126) czy Płocku (122).

Zaproponowana taryfa nie odbiega od cen w porównywalnych do Olsztyna miastach. Przypomnijmy, że imienne bilety miesięczne czy 30-dniowe od 2017 roku kosztowały 80 złotych. Wówczas cena została obniżona z 88 złotych, a jeszcze wcześniej, czyli przed końcem 2015 roku, sieciowy bilet kosztował 110 złotych - mówi dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc.

Raczej wszyscy spodziewaliśmy się, że będzie podwyżka cen, ale nadal podróżowanie tramwajem, czy autobusem bardziej się opłaca niż dojeżdżanie do centrum Olsztyna do pracy samochodem. Liczę jednak na to, że wraz ze spadkiem inflacji i cen paliw, też spadną ceny biletów, jak to było jeszcze kilka lat temu - mówi jeden z mieszkańców Olsztyna.

Przegłosowana w środę zmiana cen biletów wejdzie w życie 1 lipca.