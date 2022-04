Za czynną napaść na policjanta odpowie 19-letni kierowca, który w okolicach Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) nie zatrzymał się do kontroli drogowej i przejechał po stopie interweniującego funkcjonariusza. Poszkodowany trafił do szpitala. Kierowcy grozi do 10 lat więzienia.

Kierowca audi przejechał po stopie policjanta / Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie / Materiały prasowe Patrol drogówki musiał rozpocząć pościg za audi, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli na Szosie Elbląskiej w Ostródzie. Mężczyzna zatrzymał się dopiero na jednej z ulic w miejscowości Wałdowo. W momencie, kiedy zbliżali się do niego policjanci, 19-latek ruszył z impetem i najechał na stopę jednego z nich. Wtedy drugi z funkcjonariuszy oddał strzał w kierunku pojazdu, uniemożliwiając kierowcy dalszą ucieczkę - przekazał st. asp. Michał Przybyłek z ostródzkiej policji. / Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie / Materiały prasowe Poszkodowany policjant z urazem stopy został przewieziony do szpitala. Podczas zdarzenia nikt inny nie odniósł obrażeń. Kierujący autem 19-latek i dwoje podróżujących z nim pasażerów zostali zatrzymani. Okazało się, że był poszukiwany za wcześniejsze przestępstwo. Za napaść na funkcjonariusza policji grozi mu kara do 10 lat więzienia. Zobacz również: Pożar fermy strusi. Stracili dorobek całego życia

