Do stolicy Warmii ma przyjechać we wtorek tysiąc osób i pół tysiąca ciągników. Protest rolników w Olsztynie rozpocznie się o g. 10.00 i ma potrwać dwie doby. Pojazdy rolnicze ustawią się najpierw na alei Warszawskiej - od skrzyżowania z ulicą Tuwima, w kierunku wylotu na Olsztynek.

Protest rolników /zdjęcie ilustracyjne/ / Piotr Polak / PAP

Zgodnie z informacją przekazaną przez organizatorów, kolumna pojazdów będzie się formowała na prawym skrajnym pasie al. Warszawskiej (w kierunku centrum miasta) do skrzyżowania z ul. Tuwima. Następnie pod eskortą policji przejedzie do centrum miasta kolejno ulicami: Obrońców Tobruku - Sikorskiego - Mazowieckiego - Piłsudskiego. Następnie pojazdy zatrzymają się i będą zaparkowane na ulicy do dnia 22 lutego do godz. 10:00 zajmując również część ul. Kopernika - mówi podinsp. Piotr Godlewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie.

Po dojeździe na miejsce protestujący będą stali w ścisłym centrum Olsztyna. Zajmą pas alei Pisłudskiego od ratusza miejskiego do urzędu wojewódzkiego i skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Wyłączony będzie też plac przed pomnikiem Dunikowskiego.

Rolnicy będą protestowali tylko w centrum miasta

Wynegocjowaliśmy z rolnikami, że nie będą co dwie godziny objeżdżać całego miasta, żeby nie paraliżować ruchu w Olsztynie. Organizatorzy zgodzili się postawić ciągniki tylko na wyznaczonych ulicach. Jednak to bardzo mały obszar a bardzo dużo osób i dlatego musimy być przygotowani na różne sytuacje - mówi Robert Zalewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. Nad bezpieczeństwem protestujących i osób postronnych będą czuwali policjanci z Komendy Miejskiej Policji.

My jako policja apelujemy, by stosować się do instrukcji osób kierujących ruchem drogowym i zawczasu zaplanować podróż, uwzględniając trasy alternatywne - mówi oficer prasowy KMP, mł. asp. Andrzej Jurkun.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Czego zatem możemy się w tym czasie spodziewać i jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska?

Osobom udającym się w tych dniach do Śródmieścia sugerujemy, by jadąc z południa (Jarot, czy Nagórek) już od ul. Dworcowej kierowali się w ul. Mazowieckiego (al. Piłsudskiego w kierunku ul. Kościuszki prawdopodobnie będzie nieprzejezdna) do ul. Żołnierskiej lub w dół do ul. Niepodległości oraz Placu Roosevelta. Stąd dalej w docelowo wybrane miejsce - w kierunku Kortowa, Likus, Dajtek lub ul. Pieniężnego w kierunku ul. 1 Maja. Dojazd w przeciwnym kierunku - do ul. Kościuszki będzie bardzo utrudniony, dlatego należy kierować się ul. Dworcową do ul. Kołobrzeskiej bądź ul. Kętrzyńskiego.

Niewątpliwie nasi mieszkańcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami, dziś jednak nie znamy skali tego przedsięwzięcia i trudno określić jakie linie autobusowe i w których miejscach będą musiały zmienić swoje trasy, te decyzje będziemy podejmowali na bieżąco - mówi Marcin Szwarc, dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.