W sobotę sanepid wydał komunikat o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu zaopatrującego Lidzbark Welski (woj. warmińsko-mazurskie) i okoliczne wsie. Oznacza to, że woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Od 14 lipca ok. 10 tys. odbiorców nie mogło wykorzystywać do celów spożywczych wody z wodociągu publicznego Lidzbark, po tym jak wykryto w niej obecność bakterii grupy coli. Urząd miasta i gminy dostarczał wodę pitną w beczkowozach i zorganizował punkty wydawania wody butelkowanej. W sobotę powiatowy inspektor sanitarny w Działdowie wydał komunikat o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody wodociągowej do spożycia, zaznaczając, że jest ona poddawana chlorowaniu. Zrobił to - na podstawie wyników badania próbek pobranych 20 lipca w Lidzbarku i wszystkich miejscowościach na terenach wiejskich zaopatrywanych z tego wodociągu - ze względu "na obecność bakterii grupy coli w ilościach pozwalających na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu". "Wodę należy gotować przez minimum dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia" - przekazał sanepid. Jak podano w informacji, przegotowania wymaga też woda używana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych - np. mycia podłóg i spłukiwania toalet. Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 10 tys. odbiorców z 18 miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Klonowo, Wlewsk-Wieś, Wlewsk-Osada, Słup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy-Wieś, Bełk Kolonia gm. Lidzbark oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno. Odpowiedzialne za sieć wodociągową Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Lidzbark deklaruje, że robi wszystko, żeby woda z kranu była jak najszybciej zdatna do spożycia bez żadnych ograniczeń. Zobacz również: Policjanci uratowali turystów na jeziorze Drwęckim

