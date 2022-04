Trwa akcja nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nadano ich już 19 900. Zainteresowanie wciąż jest jednak bardzo duże. W Olsztynie w kolejce czeka teraz prawie 400 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uzyskanie pomocy lekarza, znalezienie zatrudnienie czy możliwość ubiegania się o pomoc socjalną - numer PESEL otwiera szereg możliwości. Właśnie mija miesiąc odkąd w polskich urzędach gmin uchodźcy mogą wnioskować o takie oznaczenie.

Dotychczas w naszym urzędzie nadaliśmy ok. 1,6 tys. numerów PESEL - informuje dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Olsztyna, Beata Albert-Zalewska. W Olsztynie dziennie obsługiwanych jest kilkadziesiąt osób. Chętnych do uzyskania takiego wpisu nadal muszą zapisywać się w kolejkę. Teraz liczba oczekujących wynosi ok. 370 osób, a najbliższy wolny termin wizyty jest po 25 kwietnia.

A jak sytuacja wygląda w całym województwie warmińsko-mazurskim? Dane w tej sprawie opublikował Urząd Wojewódzki. Wynika z nich, że do tej pory złożono 19 900 wniosków, w tym dzieci do lat 12 - 6 710, młodzież 12-18 lat - 3 300 i dorośli - 9 890.

Aby usprawnić obsługę interesanci powinni przyjść z już wypełnionymi wnioskami oraz z fotografią, którą można zrobić we własnym zakresie. Jeśli potrzebne jest bezpłatne zdjęcie, podczas rejestracji miejsca w kolejce zostanie umożliwione takie rozwiązanie.