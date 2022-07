Na plaży w Murawkach w gminie Zalewo koło Iławy pies zaatakował 10-letniego chłopca i odgryzł mu kawałek ucha. Dziecko trafiło do szpitala dziecięcego w Olsztynie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

10-latek bawił się na plaży z kolegami. W pewnym momencie, z niewyjaśnionych powodów, do chłopca podbiegł pies i odgryzł mu kawałek ucha.

Właścicielka próbowała odciągnąć zwierzę, ale było już za późno. Policjanci ustalili, że kobieta leżała na kocu a pies znajdował się obok niej. 10-latek z poważną raną ucha został przetransportowany do szpitala w Olsztynie.

Właścicielka zwierzęcia oświadczyła, że jej pupil był szczepiony i jest psem rasy uważanej za obronną. Wyjaśniła, że prawdopodobnie dlatego, kiedy chłopiec podszedł zbyt blisko, zwierzę go zaatakowało. Dokładne okoliczności pogryzienia przez psa będą ustalać policjanci.

Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność w przypadku kontaktu z czworonogami i przypominają, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany".

Przypominają też, że w przypadku odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma znaczenia, czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje bowiem przeciętne środki związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i od stopnia zagrożenia, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy, jak i z prawa miejscowego.

W zależności od skutków niewłaściwego trzymania czworonoga właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba została pogryziona lub jej ciało zostało uszkodzone, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli jednak działanie było nieumyślne, wówczas kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast, jeżeli wskutek pogryzienia nastąpi śmierć człowieka, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Dodatkowo sąd może orzec nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej.