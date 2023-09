Olsztyn nie będzie w piątek świętował Dnia bez Samochodu. "My do korzystania z publicznej komunikacji zachęcamy cały rok" - powiedziała rzecznik prasowa ratusza Marta Bartoszewicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowa olsztyńskiego urzędu miasta Marta Bartoszewicz powiedziała PAP, że nie wystarczy jeden dzień w roku, żeby zachęcić mieszkańców do podróżowania komunikacją miejską. Staramy się, żeby transport zbiorowy w Olsztynie był atrakcyjny przez cały rok - podkreśliła.



Dodała, że taką zachętą są "bardzo atrakcyjne ceny biletów okresowych" dla podróżnych, którzy regularnie korzystają z komunikacji miejskiej. Przypomniała, że uczniowie szkół podstawowych w Olsztynie, których rodzice w mieście rozliczają podatki, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów (wystarczy wyrobienie karty miejskiej). Ponadto mamy też bardzo rozbudowany system zniżek i ulg w przejazdach - wskazała.



Do tego mamy rozbudowaną sieć połączeń autobusowych i tramwajowych oraz dużą częstotliwość kursowania naszych pojazdów - podkreśliła rzecznik ratusza. Przypomniała, że system regulowania światłami w mieście tak jest ustawiony, że autobusy i tramwaje są traktowane priorytetowo.



Zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej są w ocenie miasta także nowoczesne pojazdy i wiele wygód: biletomaty mobilne i stacjonarne, czy tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. Do wielu tych udogodnień już się przyzwyczailiśmy, ale pamiętajmy, że jeszcze nie wszędzie są one normą - podkreśliła Bartoszewicz.



W Olsztynie dobiegają końca prace nad budową kolejnych dwóch nitek linii tramwajowych.