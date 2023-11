Prezydentem Olsztyna zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego żeby omówić stan przygotowań do zbliżającego się sezonu zimowego. Drogowcy zapewniają, że mają zapasy piasku i soli, MPEC zapasy opału, a strażacy – zapasy paliwa.

/ Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

Zatrucia tlenkiem węgla, wypadki na zamarzniętych jeziorach, czy palenie śmieciami w piecach domowych - między innymi z takimi sytuacjami muszą mierzyć się służby mundurowe i instytucje pomocy społecznej. Skupiamy się na dokonywaniu przeglądu koczowisk, odwiedzamy wszystkie miejsca w których przebywają bezdomni i zachęcamy ich by korzystały z noclegowni - mówi Bernadetta Ćwiklińska - Rytel, naczelnik prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Monitorowanie koczowisk bezdomnych

O osobach bezdomnych w tym trudnych okresie nie zapomina też Straż Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie te instytucje ściśle współpracują by w momencie spadku temperatur nie doszło do tragedii.

Kontrolując miejsca przebywania bezdomnych mamy ze sobą ciepłą herbatę, suchy prowiant i często również ciepłą odzież, by zabezpieczyć te osoby, które nie chcą skorzystać z noclegowni - mówi Jarosław Lipiński, komendant Straży Miejskiej w Olsztynie. Komendant dodaje także, że w sytuacji, gdy temperatura spada poniżej zera straż dba również o osoby pod wpływem alkoholu, które nie są w stanie dotrzeć do domu i pomagają im przetransportować się do bezpiecznego i ciepłego miejsca.

Miasto przygotowało zapasy paliwa

O zabezpieczenie dostaw ciepła mieszkańcom budynków wielorodzinnych dbają przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, którzy do nadchodzącej zimy są już przygotowani.

Nie mamy żadnych sygnałów by miało brakować paliwa, tak jak miało to miejsce w ubiegłym sezonie grzewczym, ale na wszelki wypadek zakupiliśmy już spore zapasy - na naszym placu mamy już ok. 25 tys. ton miału węglowego i jest to połowa średniego rocznego zużycia tego paliwa - mówi Konrad Nowak, prezes MPEC.

Siedem firm będzie odśnieżało Olsztyn

Przeglądy wszystkich węzłów przesyłowych zakończyli też przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i deklarują, że są gotowi do sezonu zimowego. Podobne zapewnienia o gotowości do sprawnej obsługi i zabezpieczenia dróg w sytuacjach opadów śniegu składa dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu.

Mamy podpisanych 7 umów z firmami które będą odśnieżały drogi i posypywały je piaskiem i solą, a odśnieżaniem chodników będą zajmowały się trzy firmy - informuje Marcin Szwarc, dyrektor ZDZiT.

Do zimy przygotowało się też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zrobiliśmy przeglądy infrastruktury torowej, do końca listopada wykonamy regulacje i zabezpieczenia sieci trakcyjnej przed zamarzaniem - wylicza Jerzy Roman, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - oczywiście regularnie dokonujemy też przeglądów technicznych i przygotowania do zimy naszego taboru.

Zgłoszeń związanych z akcją zima można dokonywać u dyżurnego RCB pod numerem telefonu: 603777858