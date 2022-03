Przebywający w Olsztynie obywatele Ukrainy będą mogli do końca maja korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Uchwałę w tej sprawie podjęła w czwartek olsztyńska Rada Miejska.

Radni przegłosowali jednogłośnie wprowadzenie takiej ulgi. Ma ona stanowić wsparcie dla osób uciekających przed wojną i być wyrazem solidarności z narodem Ukrainy - wynika z uzasadnienia uchwały.

Do bezpłatnego przejazdu miejskimi tramwajami i autobusami w Olsztynie uprawniony będzie każdy obywatel Ukrainy, bez względu na wiek i niezależnie od tego, kiedy przyjechał do Polski. W przypadku kontroli biletów ma on okazać ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo Ukrainy.

Ze względu na obecną sytuację, związaną z napływem uchodźców, samorząd skorzystał z możliwości pominięcia 14-dniowego vacatio legis. Uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Bezpłatne przejazdy mają obowiązywać do 31 maja 2022 r. Radni nie wykluczają jednak, że w razie potrzeby ten termin może zostać przedłużony.

Jak podawała w czwartek rano straż graniczna, od początku rosyjskiej inwazji przybyło do Polski ponad 575 tys. uchodźców z Ukrainy. Nie ma dostępnych informacji, ile z tych osób przebywa obecnie w Olsztynie, ani w woj. warmińsko-mazurskim