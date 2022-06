Sąd okręgowy w Olsztynie skazał na 3 lata więzienia obywatela Bangladeszu. Skazany latem ubiegłego roku w Orzyszu popełnił przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej poniżej 15 roku życia.

Sprawa odbyła się z wyłączeniem jawności. O wyroku poinformował PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. "Wydany w tej sprawie wyrok nie jest prawomocny" - poinformował sędzia.



Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść 12 sierpnia 2021 r. w jednym z lokali gastronomicznych w Orzyszu. Według ustaleń prokuratora Iqbal H. K. (obywatel Bangladeszu) miał wówczas przemocą doprowadzić osobę małoletnią poniżej 15 roku życia do tzw. innej czynności seksualnej.



Sąd uznał Iqbala H. K. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i skazał go za to na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci zakazu zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz utrzymywania i nawiązywania jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzoną małoletnią przez 10 lat - poinformował sędzia Dąbrowski-Żegalski i podkreślił, że sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego.



Oskarżony doprowadził małoletnią do innej czynności seksualnej wbrew jej woli, stosując wobec niej przemoc w formie naruszenia nietykalności cielesnej. W tym przypadku ta przemoc nie miała dużego nasilenia, ale jej użycie w toku postępowania zostało bezsprzecznie przez Sąd potwierdzone - poinformował rzecznik sądu.