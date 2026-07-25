Od poniedziałku rusza remont na S7 w kierunku Gdańska. Gdzie będą utrudnienia?

RMF24

Od poniedziałku kierowcy podróżujący drogą ekspresową S7 w kierunku Gdańska muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Olsztyński oddział GDDKiA zapowiada dwustopniowy remont nawierzchni pomiędzy węzłami Rączki i Waplewo. Prace mają potrwać do połowy września 2026 roku.

Dwa etapy, dwa razy więcej zmian

Pierwszy etap remontu rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek (27 lipca) i potrwa około 2,5 tygodnia.

Drogowcy zajmą się prawym pasem jezdni w kierunku Gdańska na blisko 3-kilometrowym odcinku, zaczynając około 700 metrów przed węzłem Rączki.

W tym czasie ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem. Po zakończeniu prac i odtworzeniu oznakowania poziomego, cała jezdnia zostanie ponownie udostępniona kierowcom.

Drugi etap ruszy w połowie sierpnia i obejmie odcinek od km 20+008 do km 12+430, kończąc się około 470 metrów przed węzłem Waplewo. Tym razem remontowana będzie cała szerokość jezdni w kierunku Gdańska, a ruch w obu kierunkach zostanie czasowo przełożony na jezdnię prowadzącą w stronę Warszawy. Prace mają potrwać do połowy września.

Jak informuje GDDKiA, w obu etapach wykonawca sfrezuję istniejącą warstwę ścieralną, oceni stan warstwy wiążącej i – jeśli zajdzie taka potrzeba – przeprowadzi jej lokalne naprawy. Następnie na drodze pojawi się nowa warstwa ścieralna oraz odtworzone zostanie oznakowanie poziome.

Remontowany odcinek S7 został oddany do ruchu w 2012 roku. Oznacza to, że eksploatowana od około 14-15 lat nawierzchnia osiągnęła wiek, w którym wymiana warstwy ścieralnej jest standardowym działaniem utrzymaniowym. Dla porównania, przeciętna trwałość tej warstwy wynosi około 10 lat, choć zależy ona od natężenia ruchu i warunków eksploatacji – przekazała GDDKiA.

Dobra wiadomość dla kierowców

Poza dwoma etapami remontu na trasie Rączki – Waplewo, GDDKiA uspokaja, że do końca wakacji nie są planowane inne prace remontowe na drodze ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim, które mogłyby powodować dodatkowe utrudnienia dla kierowców.