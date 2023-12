Z początkiem nowego roku mieszkańców Olsztyna czekają spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ma to związek z uruchomieniem nowych linii tramwajowych: "4" i "5". Nąstąpią też korekty w kursowaniu wybranych linii autobusowych. Zmiany będą dotyczyć około 20 procent połączeń.

/ Marcin Kierul / UM Olsztyn / Materiały prasowe

To będzie mała rewolucja w komunikacji miejskiej w Olsztynie. Po uruchomieniu dwóch nowych linii tramwajowych, tramwaje trzeba będzie "zgrać" z autobusami, aby się uzupełniały.

Tramwajowa "czwórka" połączy osiedle Pieczewo, wschodnią część Jarot i Nagórek oraz osiedle Kormoran z Dworcem Głównym (kolejowym i autobusowym), a "piątka" ze ścisłym Śródmieściem i nowym węzłem przesiadkowym przy Wysokiej Bramie. Linie nr 4 i 5 podobnie, jak 1 i 2 kursować będą z najwyższymi częstotliwościami tj. co 15 minut przez większość dnia roboczego, a "czwórka" w godzinach szczytu nawet co około 7,5 minuty.

20 procent kursów zostanie zmodyfikowanych

Uruchomienie nowych linii tramwajowych wymusi korektę dotychczasowych połączeń autobusowych. Mają to być niewielkie modyfikacje, bo jak zapewniają urzędnicy, 80 proc. dotychczasowych tras pozostanie bez zmian.

Najistotniejsze zmiany będą dotyczyły linii autobusowych kursujących do końca 2023 roku do osiedla Pieczewo. Autobusy linii nr 113 na odcinku Pieczewo-Wysoka Brama zastąpią tramwaje linii nr 5. Trasa "stotrzynastki" zostanie skrócona do relacji Dajtki-Osiedle Mazurskie, jednak w dalszym ciągu zapewni bezpośrednie połączeń m.in. Dajtek i Podgrodzia z al. Piłsudskiego oraz ul. Wyszyńskiego.

Co ważne nie zmieni się również wysoka częstotliwość kursowania tej linii. Mieszkańcy Pieczewa podróżujący dotychczas w kierunku fabryki Michelin, stadionu Stomilu, pływalni Aquasfera, hali Urania czy też Śródmieścia do dyspozycji będą mieli linie tramwajowe.

Zmiany dla mieszkańców Pieczewa

Druga z dotychczas obsługujących osiedle Pieczewo linii autobusowych - nr 120 - zostanie połączona z linią nr 116.

Od Nowego Roku mieszkańcy Pieczewa, wschodnich Jarot i Nagórek - poza nowymi liniami tramwajowymi - zyskają także nowe bezpośrednie połączenie autobusowe m.in. ze Szpitalem Miejskim przy ul. Niepodległości czy też cmentarzem przy ul. Poprzecznej, Zieloną Górką i Trackiem.

Nowy przebieg "116" ma gwarantować mieszkańcom Pieczewa, jak i północno-wschodniej części osiedla Podleśna, Zielonej Górki i Tracka większość dotychczasowych połączeń bez konieczności przesiadania się. Nowy przebieg linii nr 116 zapewni także długo oczekiwane całodzienne bezpośrednie połączenie Zielonej Górki i cmentarza przy ul. Poprzecznej z Dworcem Głównym.

Ważną informacją dla pasażerów z osiedli Jaroty i Pieczewo jest utrzymanie podstawowych tras oraz wysokiej częstotliwości kursowania linii nr 117 i 126, które na odcinku Krasickiego-Synów Pułku-Wyszyńskiego uzupełniać się będą z nowymi liniami tramwajowymi nr 4 i 5.

Łatwiejszy dostęp do szpitali

Nowe linie tramwajowe na al. Piłsudskiego pozwolą jednocześnie na zmianę trasy linii nr 105, która od Nowego Roku kursować będzie po ul. Żołnierskiej w dalszym ciągu łącząc osiedle Podgrodzie z Osiedlem Mazurskim. Tym samym mieszkańcy Osiedla Mazurskiego utrzymają bezpośrednie połączenie z ul. Żołnierską i Szpitalem Miejskim przy ul. Niepodległości, jakie dotychczas zapewniała im linia nr 116.

Nieznacznej, ale istotnej modyfikacji - z punkty widzenia przede wszystkim mieszkańców osiedla Gutkowo - ulegnie trasa linii nr 106. Linia większość kursów kończyć i rozpoczynać się będzie na przystankach Dworzec Główny zamiast przy OZGraf na ul. Towarowej. W dalszym ciągu część połączeń będzie realizowana do ul. Cementowej m.in. zajeżdżając regularnie na ul. Żelazną.

Podobna modyfikacja przystanku końcowego wystąpi w przypadku linii nr 126, która większość kursów zakończy w okolicy skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z Bydgoską i Borową. Kursy w kierunku pętli Jagiellońska-Szpital oraz Jagiellońska-Ogrody realizowane będą w dalszym ciągu, z częstotliwością co około 60 minut oraz z dodatkowymi wzmocnieniami w sezonie letnim.

Osiedle Generałów zamiast Pieczewa

Modyfikacji ulegnie również trasa linii nr 131 oraz sezonowej nr 307. Autobusy "131" wyruszać będą z krańca Osiedle Generałów, a nie Pieczewa jak dotychczas. W dalszej części trasa linii nr 131 przebiegać będzie ulicami Wilczyńskiego i Krasickiego do Synów Pułku. Od ul. Synów Pułku do zakładu Indykpol trasa nie ulegnie zmianie. Korekta trasy "131" nie oznacza, że mieszkańcy Pieczewa utracą połączenie z Indykpolem. Dodatkowe wybiegi do zakładu Indykpol realizować będzie w dalszym ciągu linia nr 116 (w nowym przebiegu kursująca z Pieczewa).

Nowy rozkład jazdy w związku z uruchomieniem linii tramwajowych nr 4 i 5 zostanie wprowadzony na liniach nr 1, 2 i 3 - z zastrzeżeniem, że podstawowe częstotliwości kursowania tych linii pozostaną bez zmian. Nieznaczna korekta wystąpi jedynie w godzinach szczytów przewozowych, w których to realizowane są obecnie dodatkowe kursy z Kanta w szczycie porannym oraz z Wysokiej Bramy w szczycie popołudniowym. Po uruchomieniu "czwórki" i "piątki" dodatkowe kursy dotychczas realizowane na linii nr 1 będą realizowane na linii nr 2.