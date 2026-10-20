O krok od tragedii. 21-letni kierowca wjechał na chodnik i spadł z wiaduktu

W czwartek około godziny 18:00 na ulicy Warszawskiej w Biskupcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 21-letni kierowca opla, jadąc z pasażerem, przejechał przez rondo z dużą prędkością. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, którym poruszali się piesi, i o włos minął dziewczynkę jadącą na hulajnodze. Następnie auto przebiło ogrodzenie i spadło z wiaduktu do przydrożnego rowu.
Szczęście w nieszczęściu
Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Zarówno kierowca, jak i jego pasażer trafili do szpitala, jednak – jak informują policjanci – nie odnieśli poważnych obrażeń. Oboje byli trzeźwi, ale pobrano im krew do dalszych badań, by wykluczyć obecność środków odurzających lub innych substancji mogących mieć wpływ na prowadzenie pojazdu.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Biskupcu zabezpieczyli ślady i dowody na miejscu zdarzenia. Sporządzono szczegółową dokumentację, a do sprawy powołano biegłych, którzy mają ustalić m.in. stan techniczny pojazdu oraz dokładną prędkość, z jaką poruszał się młody kierowca. Postępowanie prowadzone jest pod kątem wykroczeń, w tym spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym.
Apel policji: Brawura nie popłaca
Policjanci podkreślają, że uczestnicy tego zdarzenia oraz osoby będące w pobliżu mogą mówić o ogromnym szczęściu. Nadmierna prędkość i utrata panowania nad pojazdem mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. Droga to nie miejsce na brawurę – jeden nieodpowiedzialny manewr może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie.