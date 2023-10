Trwają poszukiwania mężczyzny, który w poniedziałek napadł na bank w Pieckach koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Ubrany na czarno mężczyzna, z motocyklowym kaskiem na głowie, przy użyciu broni sterroryzował pracowników banku, a następnie uciekł z pieniędzmi. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego.

/ KPP Mrągowo / Facebook

Do napadu na bank doszło w poniedziałek ( 9.10) po godzinie 15.00 w miejscowości Piecki koło Mrągowa w woj. warmińsko-mazurskim. Mężczyzna ubrany na czarno z kaskiem motocyklowym na głowie wyciągnął broń, sterroryzował pracowników i zabrał pieniądze.

Niestety nie wiadomo, w jakim kierunku oddalił się złodziej. O zdarzeniu poinformowano policjantów w sąsiednich powiatach.

Publikując zdjęcie osoby, która w poniedziałek po południu napadła na placówkę bankową w Pieckach na Mazurach, policja zaapelowała, by wszyscy, którzy "mają informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości osoby widocznej na zdjęciach" skontaktowali się z policją pod numerem 112 lub bezpośrednio do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pod nr tel. 47 7328 200.

Policja nie poinformowała jaka kwota została zrabowana.

Placówka bankowa przy ul. Wyzwolenia w Pieckach została już raz okradziona. Było to na początku 2020 roku. W tamtym przypadku udało się ustalić i zatrzymać sprawcę.