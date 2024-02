Grupę przestępczą, zajmującą się produkcją nielegalnych papierosów rozbili funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego i Bieszczadzkiego OSG oraz Kujawsko-Pomorskiego UCS w Toruniu. Przed sądem stanie mieszkaniec Łodzi oraz czterech Ukraińców.

Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza produkowała nielegalne papierosy na terenie powiatu włocławskiego w kujawsko-pomorskiem. Na gorącym uczynku zatrzymano 4 Ukraińców i Polaka - lidera grupy. Wobec zatrzymanych włocławski sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i KAS zabezpieczyli kompletne linie technologiczne do produkcji "lewych" papierosów. Ustalono, że urządzenia, w ciągu minuty mogły wyprodukować od 2 tys. do 2,2 tys. sztuk papierosów. Natomiast, w ciągu doby zorganizowana grupa przestępcza mogła wytworzyć od 1,4 mln do 2 mln sztuk wyrobów tytoniowych.

Zabezpieczono również kompletną linię służącą do pakowania papierosów o wydajności 150 paczek na minutę i urządzenia do krojenia tytoniu o wydajności nawet do 300 kg na godzinę.

Gang tytoniowy wyprodukował prawie 7 400 kg krajanki tytoniowej, blisko 2 800 kg suszu tytoniowego i prawie 9,5 mln sztuk "lewych" papierosów. Część zabezpieczono z podrobionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. Gdyby nielegalny towar trafił do odbiorców, straty Skarbu Państwa wyniosłyby prawie 22 mln zł.

42-latkowi z Łodzi podejrzanemu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi nawet 15 lat więzienia. Odpowie również za sfałszowanie podpisów, m.in. na umowie najmu nieruchomości oraz kupna-sprzedaży pojazdu. Ukraińcy będą tłumaczyć się przed sądem za udział w tej grupie i mogą spędzić w więzieniu 8 lat.