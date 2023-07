Miesiąc temu serwery Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zostały zaatakowane przez cyberprzestępców. Informatykom udało się już uruchomić biletomaty stacjonarne i mobilne oraz część tablic informacyjnych na przystankach. Wciąż jednak nie działa system sterowania ruchem ITS, który na kilkudziesięciu skrzyżowaniach dawał priorytet komunikacji miejskiej. Śledztwo w sprawie ataku prowadzi olsztyńska prokuratura.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku hakerskiego na serwery Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie doszło w nocy z 24 na 25 czerwca. Od razu dało się to odczuć w mieście, bo w poniedziałek rano wiele ulic było sparaliżowanych. Dopiero po kilku dniach Urząd Miasta poinformował, że doszło do ataku hakerskiego. Przez wiele dni nie działały biletomaty, tablice informacyjne pokazywały dane na podstawie rozkładu jazdy, a nie faktycznego położenia tramwaju, czy autobusu.

Co się zmieniło po miesiącu? Działa już około 90 procent tablic informacyjnych, można też korzystać już z biletomatów. Wciąż jednak nie działa system sterowania ruchem ITS, który na kilkudziesięciu skrzyżowaniach dawał priorytet komunikacji miejskiej, nie działa też strona ZDZiT. W tym tygodniu jest szansa, że uruchomiona zostanie podstawowa wersja strony z rozkładem jazdy.

Profesjonalny atak

Co wiadomo o samym ataku hakerskim? Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, ale na razie informacji na temat ataku jest niewiele. Według informacji naszego reportera atak na pierwszy rzut oka miał wydawać się przypadkowy, ale według ekspertów przeprowadzili go doświadczeni cyberprzestępcy.

Sporo danych zostało zachowanych, ale może to być celowe działanie, aby zmylić informatyków. W tej chwili wszystkie kody źródłowe są dokładnie sprawdzane, czy nie ma w nich jakiegoś złośliwego oprogramowania, jakiegoś fragmentu kodu, który mógłby narobić więcej szkód. To niestety długi proces i nie wiadomo jeszcze, kiedy wszystko wróci do normy.

Uwaga na próby wyłudzenia pieniędzy

Informujemy, że w obliczu ataku hakerskiego na takie jednostki jak ZDZiT w Olsztynie, mogą wystąpić sytuacje, w których oszuści będą próbowali różnymi kanałami (sms lub email) wyłudzić pieniądze bądź dane, np. podszywając się pod sprawy związane z windykacją. Dlatego zwracamy się z prośbą o niereagowanie i nieotwieranie takich wiadomości oraz załączone w nich linki bądź załączniki - mówi Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT w Olsztynie.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu apeluje do wszystkich mieszkańców o cierpliwość. Aktualnie nie jest prowadzona bieżąca obsługa interesanta. Lista spraw, które można załatwić w ZDZiT jest znacznie ograniczona, a czas obsługi się wydłużył.