Wypadek w Iławie na jeziorze Jeziorak. Pod 3-latkiem załamał się lód. Dziecko wjechało na kruchą taflę sankami. Chłopca wyciągnął jego dziadek, który potem sam potrzebował pomocy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kilkuletnie dziecko pod opieką dziadka wybrało się na sanki na plażę miejską w Iławie. Plaża jest wzniesieniem opadającym aż do jeziora.

Dziecko za mocno się na sankach rozpędziło i wjechało aż na lód, a że lód jest bardzo cienki - załamał się pod ciężarem dziecka i dziecko wpadło do wody - powiedział oficer prasowy straży pożarnej w Iławie Krzysztof Rutkowski.



Na pomoc wnuczkowi ruszył dziadek, który wyciągnął malucha z wody. Obaj wyziębieni trafili do szpitala, ich życiu nic nie zagraża.



We wtorek w warmińsko-mazurskim utrzymuje się kilkustopniowy mróz, a ponieważ nie ma wiatru - zaczynają zamarzać nawet tak duże jeziora jak Jeziorak w Iławie. Strażacy i ratownicy MOPR apelują, by pod żadnym pozorem nie wchodzić na kruche lodowe tafle.