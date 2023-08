Po powrocie do szkoły uczniowie w Lidzbarku Warmińskim zostaną przebadani pod kątem wad postawy. Dzieci, które będą wymagały wsparcia, otrzymają je w otwartym niedawno Pawilonie Zdrowia - poinformował burmistrz miasta Jacek Wiśniowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski poinformował, że po powrocie do szkoły - we wrześniu lub październiku - wszyscy uczniowie lidzbarskich szkół zostaną przebadani pod kątem wad postawy. Badanie przeprowadzi fizjoterapeuta, skanując sylwetki uczniów. Badania będą bezpłatne.



Wiadomo, że siedzący tryb życia, jaki wiodą dziś dzieci, nie wpływa dobrze na ich zdrowie. Dlatego wykorzystamy nasze zasoby, by zbadać dzieci - powiedział Wiśniowski.



Dzieci, u których zostaną wykryte wady postawy będą mogły skorzystać z pomocy rehabilitantów w sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej, która znajduje się w otwartym w ubiegłym tygodniu Pawilonie Zdrowia. Pawilon - podobnie jak sąsiednie tężnie solankowe - zbudował samorząd, który zabiega o nadanie miastu statusu uzdrowiska.



Obecnie Lidzbark Warmiński opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania w resorcie zdrowia takiego statusu, a w dzielnicy zdrojowej inwestor buduje zakład przyrodoleczniczy, bez którego nie będzie można tego statusu uzyskać.



Z Pawilonu Zdrowia, w którym jest m.in. grota solna i małe tężnie solankowe można korzystać bezpłatnie