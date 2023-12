W czwartek wieczorem olsztyńska straż miejska została powiadomiona o mężczyźnie, który leżał między pojazdami na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej interwencji udało się go uchronić przed wychłodzeniem.

/ Straż Miejska w Olsztynie / Materiały prasowe

Do tej sytuacji doszło na jednym z parkingów przy ulicy Iwaszkiewicza w Olsztynie. Patrol straży miejskiej między samochodami znalazł leżącego bezdomnego mężczyznę, który był nietrzeźwy. Miał on już oznaki wychłodzenia - drżał, były problemy ze świadomością, kontakt z nim był utrudniony.

Objawy sugerowały hipotermię, więc udzieliliśmy mężczyźnie pierwszej pomocy. Okryliśmy go folią NRC i kontrolowaliśmy funkcje życiowe do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który zabrał wychłodzonego 51-latka do szpitala - mówią strażnicy.

Do kalendarzowej zimy pozostały jeszcze dwa tygodnie, ale warunki atmosferyczne już przypominają zimowe, więc jest to czas kiedy szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na osoby bezdomne. Czasem żeby pomóc wystarczy powiadomić odpowiednie służby, tak jak zrobiła to osoba zgłaszająca w czwartkowy wieczór.

Okres jesienno-zimowy to także wzmożona praca strażników miejskich pod kątem kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, w trakcie których strażnicy przekazują informacje o możliwościach uzyskania pomocy, oferują przewiezienie do schroniska dla osób bezdomnych, a także dzięki współpracy z Caritas Olsztyn dostarczają ciepłe posiłki, odzież i inne niezbędne do przetrwania artykuły.